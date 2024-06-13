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Giriş Tarihi: 13.6.2024 09:04

Ankara'da husumetliler arasındaki kavga kanlı bitti: 1 ölü

Ankara'nın Çankaya ilçesinde daha önce aralarında husumet bulunan iki kişi arasındaki silahlı kavga kanlı bitti. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, silahlı saldırgan F.S. ise polis ekipleri tarafından kısa sürede suç aletiyle yakalandı.

DHA
Ankara’da husumetliler arasındaki kavga kanlı bitti: 1 ölü

Ankara'nın Çankaya ilçesindeki olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Keklik Pınarı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, F.S. aralarında daha önceden husumet bulunan F.O.'nun spor salonuna geldi. İkili arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

KANLAR İÇERİSİNDE YERE YIĞILDI

F.S. yanında bulundurduğu tabancayla F.O.'ya ateş açtı. Tabancadan çıkan kurşunların isabet ettiği F.O. kanlar içerisinde yere yığıldı. F.S. ise olay yerinden kaçtı. Spor salonunda bulunanların ihbarıyla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı F.O., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 29 Mayıs Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

F.O. hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. F.O. ise hastanedeki işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Silahlı saldırgan F.S. ise polis ekipleri tarafından kısa sürede suç aletiyle birlikte yakalanarak, gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Ankara'da husumetliler arasındaki kavga kanlı bitti: 1 ölü
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