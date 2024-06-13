Ankara’da husumetliler arasındaki kavga kanlı bitti: 1 ölü

KANLAR İÇERİSİNDE YERE YIĞILDI

F.S. yanında bulundurduğu tabancayla F.O.'ya ateş açtı. Tabancadan çıkan kurşunların isabet ettiği F.O. kanlar içerisinde yere yığıldı. F.S. ise olay yerinden kaçtı. Spor salonunda bulunanların ihbarıyla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı F.O., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 29 Mayıs Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

F.O. hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. F.O. ise hastanedeki işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Silahlı saldırgan F.S. ise polis ekipleri tarafından kısa sürede suç aletiyle birlikte yakalanarak, gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.