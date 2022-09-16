Ankara’da ikinci Bergen olayı: Ses sanatçısı sevgilisini kıskandı, boynundan vurdu

Ankara'da bir gece kulübünde assolist olarak çalışan Ebru Sultan Bozdağ, sabah saatlerinde sevgilisi Hasan K., ve onun babası tarafından hastaneye götürüldü. Hastane polisine ifade veren Hasan K., sevgilisinin kendisinden ayrılmak isteyince intihar etmek istediğini, elinden almak isterken tabancanın ateş aldığını kaydetti. Polisteki ifadesinin ardından savcılığa sevk edilen Hasan K., adli kontrol şartıyla sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından serbest bırakıldı.

ÖNCE DARP SONRA SİLAH



Ebru Sultan Bozdağ, tedavisinin ardından verdiği ifadesinde sevgilisi Hasan K.'nın sabah saatlerinde evine gelerek kıskançlık krizine girdiğini, önce darp ettiğini ardından ise tabancayla vurduğunu söyledi. Bozdağ, "Beni iş yerindeki müşterilerden kıskandığı için aramızda tartışma çıktı. Tartışma sonrası evden çıktı; ancak yarım saat sonra tekrar geldi. Beni ve ailemi öldürmekle tehdit ederek darp etmeye başladı. Sonra belindeki tabancayı çıkarttı. Boynumdan tutarak arkama geçti. Tek el ateş etti. Yaralandıktan sonra beni banyoya götürdü. Kanı durduramayınca babasını çağırdı. Sonra beni babasının ikametine götürdüler. Burada tedavi etmek istediler ancak kanı durduramayınca hastaneye götürdüler" dedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına tarafından başlatılan soruşturma kapsamında tekrar gözaltına alınan Hasan K., 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

SERBEST BIRAKILDI



Sulh ceza hakimliğindeki ifadesinde sevgilisi Bozdağ'dan ayrılmak istediğini söylediği ancak Bozdağ'ın intihar ettiğini öne süren Hasan K., "Ayrılmak istediğimi söyledim. Bunun üzerine bana tabanca doğrultarak, 'bir yere gidemezsin' dedi. Ayrılmak istediğimi tekrar söyleyince 'önce seni sonra kendimi öldürürüm' dedi. Odaya eşyalarımı almak için yöneldiğimde tabancayı kafasına dayadı. Ben kendimi üzerine attım. O sırada silah patladı. Hastaneye götürdüm, tedavisi sırasında yanından hiç ayrılmadım. Bu olaydan dolayı çok mağdurum, serbest bırakılmamı talep ediyorum" diye konuştu. Sulh ceza hakimliği Hasan K.'nın 'kaçma şüphesi olmaması', 'delillerin toplanması' ve 'olayda tabancanın kim tarafından ateşlendiğinin tam olarak tespit edilememesi' gerekçeleriyle yurtdışına çıkış yasağı ve konutu terk etmeme adli kotnrol şartı ile serbest bırakılmasına karar verdi.

BAŞSAVCILIK HAREKETE GEÇTİ



Hasan K.'nın serbest bırakılmasının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçerek karara itiraz etti. İtiraz dilekçesinde Bozdağ'ın sağ elinin kullandığının tespit edildiği, kurşunun giriş ve çıkış yeri açısından sağ elle ateş edildiği kabulünün hayatın olağan akışına aykırılık gösterdiğini, bilgi sahibi olarak ifadesi alınan bir kişinin olaydan kısa süre önce kendisinden tabaca satın aldığını söylediğini ve diğer delilleri de göz önünde bulundurarak olayın 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçunu oluşturduğunu belirterek, adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şüpheli hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartılmasını talep etti.