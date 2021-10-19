Ankara’da inşaat çöktü 3 işçi yaralandı

Alınan bilgiye göre, olay saat 13.30 sıralarında, Altındağ Siteler Bölgesi'ndeki iş merkezi inşaatında inşaatın 1'inci katının, beton dökümü esnasında çöktü. İsmi öğrenilemeyen 3 işçi göçük altında kaldı. İhbarlar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Göçük altından çıkarılan yaralılar ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Göçükle ilgili inceleme başlatıldı. Öte yandan bazı işçilerin, göçük sırasında dışarıda öğle yemeğinde olduğu öğrenildi.