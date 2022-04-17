Ankara’da insanlık ölmemiş dedirten olay: Yine olsa yine yaparım

Alışveriş merkezi İşletme Müdürü Emre Arslan da "Musa Bey rutin temizlik kontrolleri esnasında lavabo kenarında bir çanta buluyor. Çantanın içerisinde yüklü bir miktar para olduğunu tespit ediyoruz. Musa, yetkili kişilere ulaşarak çantayı teslim ediyor. Ziyaretçimizin çantayı kaybolduğuna dair başvuruda bulunduğunu öğreniyoruz. Gerekli bilgilendirmeleri yaptıktan sonra çantayı sahibine teslim ettik. Sahibi endişeli olarak danışma bölümümüze geldiği için çantayı eline alınca haliyle bir ferahlama yaşadı. Çantada 45 bin TL olduğunu biliyoruz. Bu sayede Musa Bey bizlere ciddi bir geri bildirimde bulunmuş oluyor. Bu yüzden böyle özverili arkadaşlara sahip olduğumuz ve birlikte çalıştığımız için açıkçası sevinçliyiz ve mutluyuz" diye konuştu. Çantanın bulunması nedeniyle büyük mutluluk yaşayan H.G. de Yılmaz'a teşekkür etti.