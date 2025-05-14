Ankara’da intikam saldırısı! 15 yaşındaki çocuk kan davasına kurban gidiyordu

Ankara'nın Sincan ilçesi Yenikent semtinde meydana gelelen olayda iddiaya göre, daha önce aralarında husumet bulunan kişiler, sokakta karşılaştıkları 15 yaşındaki Ahmet M.'ye bir araçtan tabanca ile ateş açtı. Kurşunların hedefi olan Ahmet M. vücuduna isabet eden mermilerle yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı genç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Ahmet M.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

GEÇMİŞ CİNAYET, SALDIRIYI GÖLGESİNDE BIRAKTI

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede saldırının arka planında kan davası şüphesi ortaya çıktı. Yaralanan Ahmet M.'nin babası Ersin M., geçen yıl Kurban Bayramı'nın üçüncü günü Çorum'un Bayat ilçesinde çıkan tartışmada 31 yaşındaki Sezer Durmuş'u tabanca ile vurarak öldürmüştü. Yaşanan saldırının, hayatını kaybeden Sezer Durmuş'un yakınları tarafından düzenlendiği tespit edildi.

SALDIRGANLAR SİLAHLA BİRLİKTE YAKALANDI

Olayın ardından geniş çaplı çalışma başlatan Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, saldırıyla bağlantılı oldukları belirlenen H.D. ve Y.D. isimli şüphelileri, olayda kullanılan silahla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri devam eden şüphelilerin, kan davası saikiyle hareket edip etmediği yönündeki soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.