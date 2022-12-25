Ankara’da iş adamı, öğretim üyesini öldürdü! Restoranda boynuna ateş etti

Ankara'da Çankaya'nın Çayyolu Mahallesi Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Caddesi'nde bulunan bir restoranda meydana geldi. İş Adamı Polat Aytaç ve Öğretim Üyesi Güven Çaprak, birlikte geldikleri restoranda henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. İş Adamı Polat Aytaç, belinden çıkardığı tabancasıyla Çaprak'a bir el ateş etti.

BOYNUNDAN VURULDU

Boynundan vurulan Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Ermenek Meslek Yüksekokulu'nda öğretim üyesi olan Güven Çaprak, kanlar içerisinde yerde kaldı. Olayı gören restorandaki vatandaşlar hemen 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Çaprak'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

İŞ ADAMI GÖZALTINA ALINDI

Polis ekiplerinin yaptığı çalışması sonrasında iş adamı Polat Aytaç gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.