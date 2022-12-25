Haberler Yaşam Haberleri Ankara’da iş adamı, öğretim üyesini öldürdü! Restoranda boynuna ateş etti
Giriş Tarihi: 25.12.2022 15:14 Son Güncelleme: 25.12.2022 15:14

Ankara’da iş adamı, öğretim üyesini öldürdü! Restoranda boynuna ateş etti

Ankara’nın Çankaya İlçesi Çayyolu Mahallesi’nde bir restoranda çıkan tartışmada iş adamı Polat Aytaç, aynı masada oturduğu öğretim görevlisi Güven Çaprak’ın boynuna ateş ederek öldürdü.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Ankara’da iş adamı, öğretim üyesini öldürdü! Restoranda boynuna ateş etti

Ankara'da Çankaya'nın Çayyolu Mahallesi Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Caddesi'nde bulunan bir restoranda meydana geldi. İş Adamı Polat Aytaç ve Öğretim Üyesi Güven Çaprak, birlikte geldikleri restoranda henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. İş Adamı Polat Aytaç, belinden çıkardığı tabancasıyla Çaprak'a bir el ateş etti.

BOYNUNDAN VURULDU

Boynundan vurulan Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Ermenek Meslek Yüksekokulu'nda öğretim üyesi olan Güven Çaprak, kanlar içerisinde yerde kaldı. Olayı gören restorandaki vatandaşlar hemen 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Çaprak'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

İŞ ADAMI GÖZALTINA ALINDI

Polis ekiplerinin yaptığı çalışması sonrasında iş adamı Polat Aytaç gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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Ankara’da iş adamı, öğretim üyesini öldürdü! Restoranda boynuna ateş etti
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