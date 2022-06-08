Ankara’da istinat duvarı araçların üzerine çöktü

Olay akşam saatlerinde Ankara'nın Keçiören İlçesi Kamil Ocak Mahallesi Ertaş Sokak'taki 4 katlı binanın otoparkında meydana geldi. Etkili olan yağmura dayanamayan istinat duvarının çökmesi sonucu 5 araç zarar gördü. Olayda 1 araç kullanılmaz hale gelirken duvarın çöktüğü esnada herhangi bir vatandaşın otoparkta olmaması faciayı önledi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi.
BİR VATANDAŞ SELDE SÜRÜKLENDİ
Akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış sonrası olan selde bir vatandaşın sürüklendiği görülürken çevredeki esnaflar ise hemen müdahale etti. Ayrıca sel sularına otomobiller kapılırken bazıları ise sulara teslim oldu. Cadde ve sokakta bulunan dükkanlar sular altında kaldı.