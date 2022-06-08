Ankara’da istinat duvarı araçların üzerine çöktü

BİR VATANDAŞ SELDE SÜRÜKLENDİ



Akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış sonrası olan selde bir vatandaşın sürüklendiği görülürken çevredeki esnaflar ise hemen müdahale etti. Ayrıca sel sularına otomobiller kapılırken bazıları ise sulara teslim oldu. Cadde ve sokakta bulunan dükkanlar sular altında kaldı.