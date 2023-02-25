Ankara’da istinat duvarı çöktü, 2 apartman tahliye edildi

Ankara'nın Mamak ilçesi Fahri Korutürk Mahallesi 881 Sokak'ta gündüz saatlerinde inşaat için temel kazma çalışmaları yapılan alanın bitişiğindeki binaların saat 19.30 sıralarında sallanması üzerine, apartman sakinleri panikle dışarı çıktı.
Binanın temel kısmında göçük olduğunu gören vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis, sağlık, itfaiye, AFAD ve belediye ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde inceleme yapan ekiplerce 2 apartmanda bulunan 34 daire tedbir amaçlı tahliye edildi.
Emniyet ve belediye ekipleri, boşaltılan binaların etrafında önlem amaçlı nöbet tutmayı sürdürüyor.