Ankara’da istinat duvarı çöktü: 4 apartman, 1 gecekondu tahliye edildi

Bölgeye yerleştirilen lazer tarama cihazlarının alandaki bütün kaymaları görebildiğini, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un talimatıyla 9 inşaat mühendisinin de aralarında yer aldığı ekibin sabaha kadar inceleme yapacağını aktaran Aslan, şunları kaydetti:

"Toprak kaydı, bir istinat duvarı çöktü, arabalar hasar gördü diye bir bilgi geldi. Bakanımızın talimatlarıyla Yapı İşleri Genel Müdürlüğü olarak mobil laboratuvarlarımızı ve inşaat mühendislerimizi bölgeye sevk ettik. Cihazlarımızla inceliyoruz. Gördüğümüz kadarıyla yıkılan ya da çatlayan istinat duvarının yanındaki çok katlı binayı tutan istinatta bir sıkıntı görmedik. Ama yağışın durumu önemli. Bu yüzden sabaha kadar inceleyeceğiz. Yağışla beraber o toprakta bir kayma olur mu? Orada gecekondu tarzı küçük bir yapı var. O yapıda bir kayma olur mu, diğer yapılara bir etkisi olur mu diye inceleyeceğiz. En ufak bir sıra dışı olay gördüğümüz anda da AFAD'la, ilgili belediye ile bütün yetkililerle paylaşacağız. Kendimiz de gerekli tedbirleri almak üzere buradayız."

Aslan, şu anda bir yıkılma riski olmadığını ve böyle bir risk görmediklerini de ifade ederek, "Ama bir eğim var, yağış olursa önemli. Bu yüzden lazer tarama cihazlarıyla sabaha kadar inceleyeceğiz." diye konuştu.