Haberler Yaşam Haberleri Ankara’da izinsiz gösteri yapan 30 kişi gözaltına alındı
Giriş Tarihi: 26.4.2025 11:08 Son Güncelleme: 26.4.2025 11:15

Ankara’da izinsiz gösteri yapan 30 kişi gözaltına alındı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde yasadışı eylem yapan 300 kişilik gruptan 30 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alma işlemleri esnasında polise direnen bir eylemcinin üstü açılarak sütyeni gözüktü. Sosyal medyada kısa sürede viral olan görüntüde erkek polis bir kadının üstü açtı şeklinde paylaşımlar yapıldı. Gerçek bambaşka çıktı. Üstü açılan eylemcinin sütyen takmış erkek olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan sütyenli erkek eylemcinin daha öncede yasadışı eylemlere katılmak ve müstehcen görüntülerin yayınlanmasına aracılık etmekten hakkında devam eden adli davalarının bulunduğu ve 2020 yılında yasadışı örgüt propagandası yapma suçundan gözaltına alındığı öğrenildi.

Kerim CENGİL Kerim CENGİL
Ankara’da izinsiz gösteri yapan 30 kişi gözaltına alındı

Ankara'da akşam saatlerinde bir grup izinsiz gösteri yapmaya kalktı. Uyarılarına rağmen gösterilerine devam eden 300 kişilik gruba polis müdahale etti. Polisle eylemciler arasında yaşanan arbede sonucu 9'u kadın, 21 erkek olmak üzere toplam 30 kişi gözaltına alındı.

SÜTYEN TAKMIŞ ERKEK EYLEMCİ

Gözaltı işlemleri esnasında bir eylemcinin üzeri açılarak sütyeni gözüktü. O görüntüler sosyal medyada kısa sürede viral oldu. "Erkek polislerin kadın şahsı gözaltına alınırken üstü açıldı" şeklinde paylaşımlar yapıldı. Ama gerçek bambaşka çıktı. Eylemlerde üzeri açılan ve sütyeni gözüken kişini kadın değil sütyen takmış bir erkek olduğu ortaya çıktı.

MÜSTEHCEN GÖRÜNTÜLERİN YAYINLANMASINA ARACILIK ETMİŞ

Gözaltına alınan M.B isimli 1998 kişinin daha önce de yasadışı toplumsal eylemlere karıştığı, müstehcen görüntülerin yayınlanmasına aracılık ettiğinden dolayı hakkında devam eden adli davalarının bulunduğu ve 2020 yılında yasadışı örgüt propagandası yapma suçundan gözaltına alındığı öğrenildi.

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Ankara’da izinsiz gösteri yapan 30 kişi gözaltına alındı
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