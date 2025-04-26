Ankara’da izinsiz gösteri yapan 30 kişi gözaltına alındı

Ankara'da akşam saatlerinde bir grup izinsiz gösteri yapmaya kalktı. Uyarılarına rağmen gösterilerine devam eden 300 kişilik gruba polis müdahale etti. Polisle eylemciler arasında yaşanan arbede sonucu 9'u kadın, 21 erkek olmak üzere toplam 30 kişi gözaltına alındı.

SÜTYEN TAKMIŞ ERKEK EYLEMCİ

Gözaltı işlemleri esnasında bir eylemcinin üzeri açılarak sütyeni gözüktü. O görüntüler sosyal medyada kısa sürede viral oldu. "Erkek polislerin kadın şahsı gözaltına alınırken üstü açıldı" şeklinde paylaşımlar yapıldı. Ama gerçek bambaşka çıktı. Eylemlerde üzeri açılan ve sütyeni gözüken kişini kadın değil sütyen takmış bir erkek olduğu ortaya çıktı.

MÜSTEHCEN GÖRÜNTÜLERİN YAYINLANMASINA ARACILIK ETMİŞ

Gözaltına alınan M.B isimli 1998 kişinin daha önce de yasadışı toplumsal eylemlere karıştığı, müstehcen görüntülerin yayınlanmasına aracılık ettiğinden dolayı hakkında devam eden adli davalarının bulunduğu ve 2020 yılında yasadışı örgüt propagandası yapma suçundan gözaltına alındığı öğrenildi.