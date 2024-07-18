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Giriş Tarihi: 18.7.2024 12:01 Son Güncelleme: 18.7.2024 12:08

Ankara’da kaçakçılık operasyonu: 4 şüpheli yakalandı

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, kaçakçılara geçit vermiyor. Kaçakçılık ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda 4 işyerine yaptıkları baskında 487 adet kaçak muhtelif eşya, 208 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen obje ele geçirilirken 4 şüpheliyi de gözaltına aldı.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Ankara’da kaçakçılık operasyonu: 4 şüpheli yakalandı

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarında Altındağ ve Çankaya ilçelerinde belirlenen 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

TARİHİ ESERLER ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan operasyon neticesinde 4 iş yerinde 4 şüpheli yakalanırken yapılan aramalarda; 487 adet kaçak muhtelif eşya, 208 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen obje ele geçirildi. Ele geçirilen ve tarihi eser olduğu değerlendirilen objelerin nitelik ve değer tespitinin Etnografya Müzesi Müdürlüğü tarafından yapılacağı öğrenildi.

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Ankara’da kaçakçılık operasyonu: 4 şüpheli yakalandı
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