Haberler Yaşam Haberleri Ankara'da kan donduran görüntü: Direğin yanında 3 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu
Giriş Tarihi: 6.9.2022 18:39 Son Güncelleme: 6.9.2022 18:40

Ankara'da kan donduran görüntü: Direğin yanında 3 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu

Ankara'nın Keçiören ilçesinde, kaldırımdaki aydınlatma direğinin yanında 2-3 yaşlarında bir erkek çocuğuna ait cansız beden bulundu.

DHA
Ankara’da kan donduran görüntü: Direğin yanında 3 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu

Sabah saatlerinde 19 Mayıs Mahallesi Çamlık Sokak üzerinde kaldırımda aydınlatma direğinin yanında hareketsiz yatan çocuğu gören servis şoförü, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Polisle birlikte gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde 3 yaşlarındaki erkek çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.

POLİSİN SORUŞTURMASI SÜRÜYOR

Kimliği belirlenemeyen çocuğun cesedi, polisin çevrede yaptığı incelemenin ardından Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis, ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek çocuğun hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

"BİR KADINI KOŞARAK UZAKLAŞIRKEN GÖRMÜŞLER"

Cesedin bulunduğu sokakta oturan Ganime Özden, sabah eve polisin gelmesiyle uyandığını söyleyerek, "Polis çocuğun fotoğrafını göstererek 'tanıyor musunuz?' diye sordu. Görmediğimizi ve tanımadığımızı söyledik. Çöpün orada ölü bulunduğunu söylediler. Sonra dışarıya çıktım. Elbiseleri ve terlikleri vardı. Biberon ve birkaç oyuncağı da vardı. Sonra öğrendik ki sabaha karşı sokakta bir kadını koşarak uzaklaşırken görmüşler. Ortaya çıkacaktı ne olduğu" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Aile Destek programı ödemesi ne zaman başlayacak, hangi tarihte? 2022 Aile Destek Programı Ağustos ödemeleri ne zaman yatacak?
Levent Göktaş'ın avukat kadrosu FETÖ'den! Dönemin kirli isimleri yine sahnede
SON DAKİKA: Asgari ücret 2023 için 3 formül! Başkan Erdoğan açıkladı: Vatandaşa destek olacak düzenlemeler geliyor
YKS EK TERCİH 2022 listeleri tercih robotu ile hazırlandı! YKS ek tercih kılavuzu 2022 ile YKS boş kontenjanlar 2022 listesi yayınlandı mı?
YKS TABAN PUANLARI 2022: ÖSYM ile 2 ve 4 yıllık üniversite ek tercih 2022 YKS taban puanları ve boş kontenjanları belli oldu mu?
EYT SON DAKİKA HABERLERİ: Bakan Bilgin EYT ve sözleşmeliye kadro müjdesi: En net tarihi verdi
KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 - 2023 KYK yurt başvuru sonuçları bugün açıklanır mı?
YKS ek tercih tarihleri belli oldu! ÖSYM 2022 YKS ek tercihleri ne zaman başlayacak, son gün ne zaman?
EYT son dakika bugün: Türkiye modelinde öne çıkan başlıklar! EYT ne zaman çıkacak, nedir, kimleri kapsıyor?
YKS ek tercih başvuruları ne zaman başlıyor, hangi tarihte? 2022 ÖSYM ek tercih kılavuzu ile YKS ek tercih nasıl yapılır, ücreti ne kadar?
ARKADAŞINA GÖNDER
Ankara'da kan donduran görüntü: Direğin yanında 3 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA