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Giriş Tarihi: 4.7.2023 15:50

Ankara'da kanlı olay: Oğlunun kız arkadaşının babasını bıçakladı!

Ankara'nın Çankaya ilçesinde korkunç bir olay yaşandı. Hasan S.(55), oğlunun kız arkadaşının babası Recep Ş'yi (60) bıçaklayarak, yaraladı. Hasan S. gözaltına alındı...

DHA
Ankara’da kanlı olay: Oğlunun kız arkadaşının babasını bıçakladı!

Olay, sabah saatlerinde İlkadım Mahallesi Veda Sokak'ta meydana geldi. Hasan S., sokakta oğlunun bir süredir birlikte olduğu kız arkadaşının babası Recep Ş. ile karşılaştı. Hasan S., Recep Ş.'ye, kızının oğlu ile arkadaşlık yapmasını istemediğini söyleyince tartışma çıktı. Kavgaya dönen olayda Hasan S., Recep Ş.'yi bıçakladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Recep Ş., sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından 29 Mayıs Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Recep Ş.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis tarafından gözaltına alınan Hasan S.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor...

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Ankara'da kanlı olay: Oğlunun kız arkadaşının babasını bıçakladı!
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