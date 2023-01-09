Ankara’da kardeş cinayeti

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde meydana gelen olayda, Sabri Ç. (35) ile ağabeyi Bayram Ç. (38) bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Şiddetlenen tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrasında Sabri Ç, Bayram Ç'yi bıçakla yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Hızır Acil ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan ve daha sonra Etimesgut Şehit Sait Ertürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bayram Ç, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Etimesgut İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, yaptığı araştırma sonucunda abisini bıçaklayan şüpheliyi suç aletiyle birlikte yakaladı.