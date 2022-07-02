Ankara’da koca kurbanı kadın toprağa verildi

2019 yılında Tunç Erdem (41) ile evlenen Tülay Erdem (38), Konya'da yaşamaya başladığı Tunç Erdem'den ayrılma kararı aldı. Bu kararı sonrasında Ankara'da yaşayan ailesinin yanına dönen Tülay Erdem, boşanma davası açtı. Ankara'nın Mamak ilçesi Durali Alıç Mahallesi'nde ailesiyle birlikte yaşadığı evden duruşma için çıkan Erdem, garaj girişinde bekleyen eşi ile karşılaştı. Tunç Erdem, tabancasını çıkarıp tartıştığı eşi ile yanındaki kayınbiraderi İbrahim Gökekin'e ateş etti. Erdem olay sonrasında otomobiliyle olay yerinden uzaklaşırken bir kilometre sonra aynı silahı başına dayayarak ateşledi. Kontrolden çıkan otomobil, bahçe duvarına çarparak durabilirken, Tunç Erdem olay yerinde hayatını kaybetti. Tülay Erdem ise, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İbrahim Gökekin'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ÖLDÜREN KOCASININ SOYADINI YAZDIRMADILAR

Tülay Erdem için bugün Ortaköy Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Erdem'in ailesi ve yakınları tabutun başında gözyaşı döktü. Tülay Erdem'in ailesinin, tabutun üzerine kızlık soyadı olan "Gökekin" yazdırdığı görüldü. Erdem'in cenazesi, öğle vakti kılınan namaz sonrasında Ortaköy Mezarlığı'nda toprağa verildi. Tunç Erdem'in cenazesinin ise Kırşehir'e gönderildiği öğrenildi.