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Giriş Tarihi: 5.8.2025 18:08

Ankara’da koca vahşeti: Eşini bıçaklayıp, kendi canına kıydı!

Ankara'da Salih A., ile boşanma aşamasındaki eşi Saliha A., arasında tartışma çıktı. Kısa süre içerisinde büyüyen olayda, Salih A., eşini bıçakladıktan sonra kendini asarak yaşamına son verirken, yaralı kadın hastanede tedavi altına alındı.

DHA
Ankara’da koca vahşeti: Eşini bıçaklayıp, kendi canına kıydı!

Olay, dün akşam saatlerinde Çankaya ilçesi Güvenlik Caddesi'nde meydana geldi. Salih A. ile boşanma aşamasında olduğu eşi Saliha A. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Salih A., tartışma sırasında eşini bıçakladı, ardından da kendini iple tavana asarak yaşamına son verdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Saliha A., ambulansla hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı. Salih A.'nın cesedi ise evde yapılan incelemeden sonra Ankara Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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Ankara’da koca vahşeti: Eşini bıçaklayıp, kendi canına kıydı!
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