Ankara’da kontrolden çıkan araç direğe çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

Olay, saat 06.30 sıralarında Çankaya ilçesi Libya Caddesi üzerinde meydana geldi. 06 MC 7580 plakalı BMW marka lüks araç kontrolden çıkarak yol tabelasının direğine çarptı.

1 ÖLÜ, 4 YARALI

Kaza sonrası vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü olay yerinde hayatını kaybederken araçta bulunan 4 kişi ise yaralandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Araçta sıkışan yarılılar itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu araçtan çıkarılarak ambulansla çevre hastanelere sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.