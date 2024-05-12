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Giriş Tarihi: 12.5.2024 10:16

Ankara'da kontrolden çıkan araç direğe çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

Ankara’nın Çankaya ilçesinde kontrolden çıkan bir araç direğe çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi ise yaralandı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
Ankara’da kontrolden çıkan araç direğe çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

Olay, saat 06.30 sıralarında Çankaya ilçesi Libya Caddesi üzerinde meydana geldi. 06 MC 7580 plakalı BMW marka lüks araç kontrolden çıkarak yol tabelasının direğine çarptı.

1 ÖLÜ, 4 YARALI

Kaza sonrası vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü olay yerinde hayatını kaybederken araçta bulunan 4 kişi ise yaralandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Araçta sıkışan yarılılar itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu araçtan çıkarılarak ambulansla çevre hastanelere sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Ankara'da kontrolden çıkan araç direğe çarptı: 1 ölü, 4 yaralı
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