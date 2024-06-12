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Giriş Tarihi: 12.6.2024 01:06

Ankara'da kontrolden çıkan araç takla attı: Anne ile kızı hayatını kaybetti!

Ankara'da kontrolden çıkan araç takla attı. Feci kazada anne Durkız Akbaş ile kızı Filiz Akbaş Özüdoğru kurtarılamadı.

DHA
Ankara’da kontrolden çıkan araç takla attı: Anne ile kızı hayatını kaybetti!

Kaza, akşam saatlerinde Kızılcahamam Akdoğan köyü mevkisinde meydana geldi. Ankara'dan Kızılcahamam istikametine ilerleyen Murat Özüdoğru yönetimindeki 06 CYE 695 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla attı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Durkız Akbaş'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Sürücü Murat Özüdoğru ile otomobildeki eşi ve 1 çocuğu ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Filiz Akbaş Özüdoğru da kaldırıldığı Kızılcahamam Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Baba ile çocuğu tedaviye alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Ankara'da kontrolden çıkan araç takla attı: Anne ile kızı hayatını kaybetti!
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