Ankara’da korkunç kaza: Beton mikserin altında can verdi

Giriş Tarihi: 25.9.2025 13:13 Son Güncelleme: 25.9.2025 13:20

Ankara’da yolun karşısına geçmek isteyen bir kişi beton mikserin altında kalarak hayatını kaybetti. Feci kaza güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, Ankara'nın Etimesgut ilçesi 2473. Cadde'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre taksiden inip yolun yolun karşısına geçmek isteyen bir kişiye beton mikseri çarptı. Mikserin altında ezilen adam hayatını kaybetti.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Cenaze olay yerinde yapılan çalışmaların ardından Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Mikser sürücüsü hakkında adli işlem başlatıldı. Öte yandan yaşanan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

