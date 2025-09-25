Ankara’da korkunç kaza: Beton mikserin altında can verdi

Kaza, Ankara'nın Etimesgut ilçesi 2473. Cadde'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre taksiden inip yolun yolun karşısına geçmek isteyen bir kişiye beton mikseri çarptı. Mikserin altında ezilen adam hayatını kaybetti.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Cenaze olay yerinde yapılan çalışmaların ardından Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Mikser sürücüsü hakkında adli işlem başlatıldı. Öte yandan yaşanan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.