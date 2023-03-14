Cadde esnafından Taner Sarıkaya, "Kaza anında dükkandaydık, bir an patlama oldu. Çıkıp baktığımızda taksi, yolcu durağına girmişti. Olay yerine geldiğimizde 5 kişi, yerde yatıyordu. Duyduğumuz kadarıyla yayalara çarpmamak için durağa dalıyor. Kazanın ardından 5-6 ambulans, polis ve itfaiye ekipleri geldi" dedi.

Ankara'da korkunç kaza! Taksi durağa daldı, 1'i ağır 6 yaralı | Video