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Giriş Tarihi: 14.3.2023 14:43 Son Güncelleme: 14.3.2023 14:58

Ankara'da korkunç kaza: Taksi durağa daldı, 1'i ağır 6 yaralı!

Ankara'nın Keçiören ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan taksinin otobüs durağına dalması sonucu 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

DHA
Ankara’da korkunç kaza: Taksi durağa daldı, 1’i ağır 6 yaralı!

Kaza, öğle saatlerinde İncirli Mahallesi'ndeki Yunus Emre Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Raşit A., yolun karşısına geçmek isteyen yayalara çarpmamak için kullandığı 06 T 0204 plakalı taksinin direksiyonunu sağa kırdı. Kontrolden çıkan araç, yol kenarındaki otobüs durağına daldı. Kazada, durakta bekleyen 1'i ağır 6 kişi, yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Durak çevresinde park halindeki araçlarda hasar oluşurken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Cadde esnafından Taner Sarıkaya, "Kaza anında dükkandaydık, bir an patlama oldu. Çıkıp baktığımızda taksi, yolcu durağına girmişti. Olay yerine geldiğimizde 5 kişi, yerde yatıyordu. Duyduğumuz kadarıyla yayalara çarpmamak için durağa dalıyor. Kazanın ardından 5-6 ambulans, polis ve itfaiye ekipleri geldi" dedi.

Ankara'da korkunç kaza! Taksi durağa daldı, 1'i ağır 6 yaralı | Video

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Ankara'da korkunç kaza: Taksi durağa daldı, 1'i ağır 6 yaralı!
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