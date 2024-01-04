Ankara’da korkunç manzara: TIR’a çarpıp yanan aracın sürücüsü öldü!

Kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmesinin ardından otomobilde K.B.'nin cansız bedenine ulaşıldı. TIR şoförü, polis ekiplerince gözaltına alındı. K.B.'nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı...