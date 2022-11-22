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Giriş Tarihi: 22.11.2022 13:23 Son Güncelleme: 22.11.2022 13:26

Ankara'da korkunç olay: 17 yaşındaki Kader Yiğit'i vurdu!

Keçiören ilçesinde Kader Yiğit (17), arkadaşı Y.B.'nin ateşlediği öne sürülen tüfekle vurulması sonucu hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Y.B. cezaevine gönderildi...

DHA
Ankara’da korkunç olay: 17 yaşındaki Kader Yiğit’i vurdu!

Olay, önceki gün Keçiören'e bağlı Ovacık Mahallesi'nde meydana geldi. Kader Yiğit, 5 arkadaşı ile gezmeye gittiği sırada, Y.B.'nin ateşlediği iddia edilen tüfekle vuruldu. Ağır yaralanan Yiğit, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Y.B., olay sonrası polis tarafından gözaltına alındı. Y.B., emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle Ankara Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Savunmasında olayın kaza olduğunu öne süren Y.B., tutuklanarak cezaevine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Ankara'da korkunç olay: 17 yaşındaki Kader Yiğit'i vurdu!
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