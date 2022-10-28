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Giriş Tarihi: 28.10.2022 11:48 Son Güncelleme: 28.10.2022 11:55

Korkunç ihmal 2.5 yaşındaki küçük kızın hayatına mal oldu

Ankara'da yaşanan olay akıllara durgunluk verdi. Beypazarı ilçesinde uyuması için minibüsün altına bırakılan 2.5 yaşındaki kız babası tarafından farkında olmadan ezilmesi sonucu hayatını kaybetti.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Korkunç ihmal 2.5 yaşındaki küçük kızın hayatına mal oldu

Ankara'nın Beypazarı ilçesi Kırbaşı Mahallesi'nde yaşanan olay akıllara durgunluk verdi. Tarım işçisi olarak Mardin'den Beypazarı'na gelen aile 2.5 yaşındaki kızı E.E.'yi uyuması için minibüsün altına bıraktı.

HABERSİZ BABA KIZINI EZDİ

Durumdan haberi olmayan baba N.E., minibüsü hareket ettirerek küçük kızını ezdi. Ağır yaralanan küçük kız ailesi tarafından hemen Beypazarı Devlet Hastanesine götürüldü. Burada doktorların müdahalesine rağmen 2,5 yaşındaki E.E. hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Korkunç ihmal 2.5 yaşındaki küçük kızın hayatına mal oldu
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