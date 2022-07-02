Ankara'da korkunç olay! "Aldatma" iddiası sonrası kriz geçirdi: Eşini vurup intihar etti

OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Kayınvalidesinin de evde bulunduğu sırada tabancasını çıkararak eşine ateş eden Yasin Serin, ardından aynı silahla kendisini de vurdu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.