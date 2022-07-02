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Giriş Tarihi: 2.7.2022 19:38 Son Güncelleme: 2.7.2022 19:54

Ankara'da korkunç olay! "Aldatma" iddiası sonrası kriz geçirdi: Eşini vurup intihar etti

DHA
Ankara’da korkunç olay! Aldatma iddiası sonrası kriz geçirdi: Eşini vurup intihar etti

Ankara'nın Mamak ilçesinde kan donduran bir olay meydana geldi. Yasin Serin, evde tartıştığı eşi Dilara Filiz Serin'i tabancayla ağır yaraladı, aynı silahla kendini vurdu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Yasin Serin'in hayatını kaybettiği belirlenirken, hastaneye kaldırılan kaldırılan Dilara Filiz Serin'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Öte yandan, olayın aldatma iddiası yüzünden çıktığı ifade edildi.

Korkunç olay, öğle saatlerinde Şahintepe Mahallesi Hocalı Caddesi'nde meydana geldi. Yasin Serin, iddiaya göre, kendisini aldattığını düşündüğü eşi Dilara Filiz Serin ile evde tartışma yaşadı.

OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Kayınvalidesinin de evde bulunduğu sırada tabancasını çıkararak eşine ateş eden Yasin Serin, ardından aynı silahla kendisini de vurdu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Yasin Serin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Dilara Filiz Serin ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Hacettepe Hastanesi'ne kaldırıldı. Dilara Filiz Serin'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Ankara'da korkunç olay! "Aldatma" iddiası sonrası kriz geçirdi: Eşini vurup intihar etti
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