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Giriş Tarihi: 26.10.2022 18:39

Ankara'da korkunç olay! Minibüsün altında uyutulan Elif, feci şekilde can verdi

Ankara'da korkunç bir olay yaşandı. Beypazarı ilçesinde, tarlada çalışan annesi tarafından uyutulup minibüsün altına yatırılan Elif Ekinci (2,5), babasının aracı hareket ettirmesi sonucu ezilerek hayatını kaybetti.

DHA
Ankara’da korkunç olay! Minibüsün altında uyutulan Elif, feci şekilde can verdi

Olay, öğle saatlerinde Kırbaşı Mahallesi'ndeki tarlada meydana geldi. Mardin'den tarım işçisi olarak Beypazarı'na gelip yerleşen ailenin kızı Elif Ekinci, tarlada annesi tarafından uyutulup, minibüsün altına yatırıldı. Baba Necip Ekinci'nin, durumdan habersiz minibüsü hareket ettirmesi sonucu Elif, aracın altında ezildi. Ağır yaralanarak Beypazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Elif Ekinci, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Hastane önünde Elif'in ölüm haberini alan yakınları gözyaşlarına boğuldu. Baba Necip Ekinci, jandarma tarafından gözaltına alınarak, soruşturma başlatıldı.

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Ankara'da korkunç olay! Minibüsün altında uyutulan Elif, feci şekilde can verdi
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