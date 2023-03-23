Haberler Yaşam Haberleri Ankara’da kuyumcuya silahlı saldırı: 2 yaralı
Giriş Tarihi: 23.3.2023 01:09 Son Güncelleme: 23.3.2023 01:20

Ankara’da kuyumcuya silahlı saldırı: 2 yaralı

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bulunan kuyumcu dükkanında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü, iş yeri sahibi Bülent Arslan ve eşi yaralandı

DHA
Ankara’da kuyumcuya silahlı saldırı: 2 yaralı

Olay, saat 17.30 sıralarında Yenimahalle ilçesi Güzelyaka Mahallesi'nde Bülent Arslan'a ait kuyumcu dükkanında meydana geldi.

Güventepe Caddesi'nde bulunan kuyumcu dükkanına, Arslan ailesinin oturduğu apartmandaki komşusu geldi. Aralarında park yeri anlaşmazlığı olduğu iddia edilen komşusu ile Bülent Arslan, sözlü olarak tartışmaya başladı.

Kimliği tespit edilemeyen komşu, yanında getirdiği pompalı tüfekle Bülent Arslan ve eşine ateş etti. Bunun üzerine kendini ve eşini korumak isteyen kuyumcu Bülent Arslan, dükkanda bulunan tabancayla saldırganı kovaladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda kuyumcu Bülent Arslan ve eşi hafif yaralandı.

Yaralanan Arslan çifti hastaneye kaldırılanken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Ankara’da kuyumcuya silahlı saldırı: 2 yaralı
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