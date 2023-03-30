Ankara’da lisede bıçaklı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Olay, Ankara'nın Çankaya İlçesi Aydınlar Mahallesi Hürriyet Caddesi Şehit Erhan Dural Anadolu Lisesi önünde yaşandı. Daha önce öğrencisi olduğu okulun önüne gelen uyuşturucu madde bağımlısı 17 yaşındaki Y.B.B., çevredekileri rahatsız etmeye başladı.
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİNİ YARALADI
Okuldan uzaklaştırılan zanlı, Ankara'da üniversite eğitimi gören 22 yaşındaki Filistin vatandaşı Omar A'ya, "Sen bana küfür etmişsin" diye saldırdı. Zanlı, "Seni tanımıyorum. Neden küfür edeyim?" diyen Omar A'yı bıçakla saldırıp, çeşitli yerlerinden yaraladı.
OKULDA BULUNAN ÖĞRENCİLERE SALDIRDI
Daha sonra uyuşturucu maddenin etkisiyle tamamen kontrolden çıkan saldırgan, okul çevresindeki 11. sınıf öğrencileri 17 yaşındaki Alperen Palta, E.E, Y.B, 10. sınıf öğrencisi İ.C.A. ve 9. sınıf öğrencisi S.T.Y'yi de bıçak darbesiyle çeşitli yerlerinden yaraladı. Saldırgan öğrenci, öğretmen ve velilerce etkisiz hale getirilerek, olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Çoçuk Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan Y.B.B. ise çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.
DEPREMDEZE ÖĞRENCİ HAYATINI KAYBETTİ
29 Mayıs Devlet Hastanesine kaldırılan öğrencilerden Alperen Palta hayatını kaybetti. Keçiören Adli Tıp Kumundaki otopsinin ardından cenazesi ailesine teslim edilen öğrenci Alperen Palta'nın depremzede olduğu, ailesiyle Kahramanmaraş'tan Ankara'ya gelerek öğrenimini burada sürdürdüğü öğrenildi.
Palta'nın kuzeni Mücahit Demir, Adli Tıp Kurumu önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, "terör estiren saldırganın okul çıkışında önüne gelene saldırarak ilerlediğini", son olarak da kuzeni Alperen'i kalbinden bıçakladığını anlattı.
Demir, "Kahramanmaraş'tan depremden kaçıp gelmişlerdi. Kahramanmaraş'ta evleri orta hasarlı, oturulmayacak durumda. Yaklaşık iki haftadır Ankara'dalar. Daha önce Antalya'ya gitmişlerdi. Okul nedeniyle Ankara'ya geldi. Ankara'da böyle bir şey geldi başımıza. Alperen çok mülayimdi, kimseye dokunmazdı. Okuldan eve, evden okula giderdi. Öyle bir kişiydi." diye konuştu. Palta'nın cenazesinin Kahramanmaraş'ta toprağa verileceği öğrenildi.