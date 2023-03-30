Ankara’da lisede bıçaklı saldırı! Ölü ve yaralılar var

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİNİ YARALADI

Okuldan uzaklaştırılan zanlı, Ankara'da üniversite eğitimi gören 22 yaşındaki Filistin vatandaşı Omar A'ya, "Sen bana küfür etmişsin" diye saldırdı. Zanlı, "Seni tanımıyorum. Neden küfür edeyim?" diyen Omar A'yı bıçakla saldırıp, çeşitli yerlerinden yaraladı.

OKULDA BULUNAN ÖĞRENCİLERE SALDIRDI

Daha sonra uyuşturucu maddenin etkisiyle tamamen kontrolden çıkan saldırgan, okul çevresindeki 11. sınıf öğrencileri 17 yaşındaki Alperen Palta, E.E, Y.B, 10. sınıf öğrencisi İ.C.A. ve 9. sınıf öğrencisi S.T.Y'yi de bıçak darbesiyle çeşitli yerlerinden yaraladı. Saldırgan öğrenci, öğretmen ve velilerce etkisiz hale getirilerek, olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Çoçuk Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan Y.B.B. ise çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.