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Giriş Tarihi: 12.5.2023 06:11

Ankara'da motosiklet sürücüsü feci şekilde can verdi

Ankara'da Niyazi Özdemir (18) kontrolündeki motosiklet yoldan çıkarak su kuyusuna çarptı. Meydana gelen kazada, sürücü Özdemir hayatını kaybederken, motosiklette bulunan Mesuthan Çelik ise ağır yaralandı.

DHA
Ankara’da motosiklet sürücüsü feci şekilde can verdi

Kaza, gece saatlerinde Beypazarı ilçesi Kırbaşı Mahallesi yolunda meydana geldi. Sürücüsü Niyazi Özdemir'in direksiyon hakimiyetini kaybettiği 06 DMD 765 plakalı motosiklet, yol kenarındaki su kuyusuna çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunan 2 kişi yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede sürücü Niyazi Özdemir'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada ağır yaralı olduğu tespit edilen Mesuthan Çelik ise Beypazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çelik, buradaki ilk müdahalenin ardından Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Ankara'da motosiklet sürücüsü feci şekilde can verdi
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