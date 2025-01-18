Ankara’da motosikletli kurye kazası: Hayatını kaybetti

Olay, Çankaya İlçesi Dikmen Caddesi'nde otomobil sürücüsü, dikkatsizlik sonucu motosiklete hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletli kurye metrelerce savruldu. Çevredekilerin hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE HAYATA TUTUNAMADI

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Murat R., doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Acı haber, genç kuryenin ailesi ve meslektaşlarını yasa boğdu.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Kazanın yaşandığı anlar, bölgedeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, hızla gelen otomobilin motosiklete çarptığı ve ardından yaşanan panik anları dikkat çekti. Polis ekipleri, kazayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlattı.

KURYE CAMİASINDA YAS HAKİM

Son yıllarda artan motosikletli kurye kazalarına bir yenisi daha eklenirken, olay meslektaşları arasında büyük üzüntü yarattı. "Her gün trafikte hayatta kalma mücadelesi veriyoruz," diyen kuryeler, yaşanan kazalara dikkat çekerek sürücüleri daha duyarlı olmaya çağırdı.