Haberler Yaşam Haberleri Ankara'da ortalık karıştı: Gençler arasında sopalı kavga çıktı!
Giriş Tarihi: 23.12.2022 16:07 Son Güncelleme: 23.12.2022 16:12

Ankara'da ortalık karıştı: Gençler arasında sopalı kavga çıktı!

Dehşet dolu olay Çankaya ilçesinde meydana geldi. İki grup arasında çıkan sopalı kavga cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

DHA
Ankara’da ortalık karıştı: Gençler arasında sopalı kavga çıktı!

Meşrutiyet Caddesi'nde gece saatlerinde kaldırımda yürüyen gençler arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Kavga sırasında 3 kişi, aldıkları darbelerle yere yığıldı. Diğer gruptakiler, yerde de 3 kişiye vurmaya devam etti. Çevreden geçenlerin müdahalesiyle gençler olay yerinden uzaklaştı. Yerdeki 3 kişinin yanında bulunan kız arkadaşları ise ellerine aldıkları sopalarla onların peşinden gitti. Cep telefonu kamerasıyla görüntülenen kavga ile ilgili tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

EMEKLİ ZAMMI 2023 HESAPLAMA: SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı zammı için asgari ücret hesabı!
EYT YASASI SON DAKİKA: Bakan Nebati'den EYT ve bütçe açıklaması: Güçlüyüz!
İŞSİZLİK MAAŞI HESAPLAMA TABLOSU! İşsizlik maaşı 2023 ne kadar, kaç TL oldu? Şartları neler?
Eski futbolcu Nihat Kahveci eski eşi Pınar Kaşgören ile davalık olmuştu... Nihat Kahveci nafaka savaşını kaybetti
Asgari ücret 2023 belli oldu: Hesaplar değişti: Stajyer, işsizlik maaşı, GSS ve Bağ-Kur primi...
Terör elebaşı Murat Karayılan, Kılıçdaroğlu'nun 'Serbest bırakılsın' dediği Selahattin Demirtaş ile ilgili konuştu: Bizim bir parçamız
Son dakika: Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri belli oldu!
Asgari Ücret 2023 zammı resmen belli oldu! Yarım asrın en büyük artışı; Yeni asgari ücret ne kadar?
SON DAKİKA: Aydın'da korkutan deprem! Aydın’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 22 Aralık 2022 Kandilli ve AFAD son depremler listesi
Türkiye’nin ilk uçak fabrikası küllerinden doğuyor
ARKADAŞINA GÖNDER
Ankara'da ortalık karıştı: Gençler arasında sopalı kavga çıktı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA