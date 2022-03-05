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Giriş Tarihi: 5.3.2022 21:54

Ankara'da otelde yangın paniği

AA
Ankara’da otelde yangın paniği

Ankara Barosuna bağlı avukatların etkinlik düzenlediği otelde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. İlk incelemelere göre yangının kurutma odasında çıktığı tahmin ediliyor

Çankaya ilçesi 1443. Cadde'deki otelde akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın görevli personelin çabasına rağmen söndürülemedi.

İhbar üzerine olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi, yangına hızlı şeklide müdahale etti.

Bu sırada otelin konferans salonunda etkinlik düzenleyen Ankara Barosuna bağlı avukatlar ve otel müşterileri tahliye edildi.

İtfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışmasıyla söndürülen yangın otelde hasara yol açtı.

İlk incelemelere göre yangının kurutma odasında çıktığı tahmin ediliyor.

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Ankara'da otelde yangın paniği
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