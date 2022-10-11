Haberler Yaşam Haberleri Ankara'da otobüs alev alev yandı! Yolcular son anda kurtuldu
Giriş Tarihi: 11.10.2022 05:39

Ankara'da otobüs alev alev yandı! Yolcular son anda kurtuldu

Ankara, Anadolu Bulvarında seyir halinde olan yolcu otobüsü alev alev yandı. Olayda can kaybı yaşanmazken yolcu otobüsü tamamen kullanılamaz hale geldi

İHA
Ankara’da otobüs alev alev yandı! Yolcular son anda kurtuldu

Olay, Anadolu Bulvarı AŞTİ istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Elazığ'a seyir halinde olan otobüste henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Otobüste duman çıktığını gören sürücü aracı emniyet şeridine çekerek yolculardan otobüsü terk etmelerini istedi.

Yolcuların otobüsten inmesinden kısa süre sonra araç alev alev yanmaya başladı. Kendi imkanlarıyla yangını söndürmeyi başaramayan sürücü durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itaiye ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü. Alev alev yanan otobüs tamamen kullanılamaz hale geldi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA HABERİ! Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı kararlarını açıkladı: Esnafa yeni kredi paketi ve üniversite öğrencilerine ulaşım desteği
Sözleşmeliye kadro son dakika: Sözleşmeliye ve 90 bin taşerona kadro ne zaman gelecek, kimleri kapsıyor, son durum ne?
AÖL sınavları tarihleri 2022-2023: MEB Açık lise AÖL 1.dönem sınavları ne zaman yapılacak ve online mı yüz yüze mi?
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan talimatı verdi: Asgari ücret 2023 için yeni hesaplar yeni rakamlar! İşte 'FARK' formülüyle asgari ücret zammı tabloları
SON DAKİKA: Akaryakıt fiyatları bir kez daha değişiyor! Bugün motorine ve benzine zam mı geldi, ne kadar, kaç TL oldu? 10 Ekim 2022 Benzin fiyatı ve motorin fiyatı güncel rakamlar
SON DAKİKA: Mahkemeden şok karar! Balyoz davasında Mehmet Baransu'nun tahliyesine hükmedildi...
SON DAKİKA: Kredi ve kredi kartı borcu olanlar dikkat! Sicil affı geliyor: 13 yılın en kapsamlı düzenlemesi olacak
Mansur Yavaş veto etmişti! Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nden ikinci kez suya indirim kararı
Son dakika | Kremlin'den Türkiye açıklaması: Putin, Erdoğan ile ev sahipliği teklifini görüşebilir
BİM 11-14 Ekim 2022 aktüel ürünler tam listesi yayında! Haftanın BİM aktüel ürünlerinde dev indirimin ilk günü yarın başlıyor!
ARKADAŞINA GÖNDER
Ankara'da otobüs alev alev yandı! Yolcular son anda kurtuldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA