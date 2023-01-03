Haberler Yaşam Haberleri Ankara'da otobüs devrildi: Yaralılar var!
Giriş Tarihi: 3.1.2023 11:49 Son Güncelleme: 3.1.2023 11:49

Ankara'da otobüs devrildi: Yaralılar var!

Ankara'nın Kalecik ilçesinde, kontrolden çıkan yolcu otobüsünün devrildiği kazada, 8 kişi yaralandı...

DHA
Ankara’da otobüs devrildi: Yaralılar var!

Feci kaza, sabah saatlerinde Ankara-Çankırı kara yolu Çandır mevkisinde meydana geldi. Çankırı'dan Ankara'ya gelen 34 DT 5502 plakalı Metro Turizm'e ait yolcu otobüsü, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada, otobüste bulunan 15 kişiden 8'i yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Otobüs, çekiciyle kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Fatih Karagümrük forması giyen Mbaye Diagne fırına sığındı! Şoförü kaçtı Diagne kaldı!
Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Nuşirevan Elçi'den 'Özerklik' itirafı!
Son Dakika | Bakan Dönmez duyurdu! Türkiye Bulgaristan'a doğal gaz satacak
Baykal fotoğrafının sırrı
Müthiş takasta düğümü Türkiye’nin duruşu çözdü
Yalı müraisi
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
SON DAKİKA: Orta gelirliye konut kampanyası için tarih belli oldu! İki Bakan detayları açıklayacak
Eda Taşpınar'dan camide skandal poz! Tepkiler çığ gibi büyüyor...
İzmir’deki vinç kazasında 6 kişi can vermişti! Facianın görüntüleri ortaya çıktı
ARKADAŞINA GÖNDER
Ankara'da otobüs devrildi: Yaralılar var!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA