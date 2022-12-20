Ankara’da otomobil bariyere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarılan sürücüye ilk müdahale sağlık ekibi tarafından yapıldı. Mamak Devlet Hastanesine kaldırılan Erdal İ., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazada otomobilde bulunan ve kimliği henüz öğrenilemeyen 1 kişi de yaralandı.

Erdal İ.'nin yeni evlendiği ve kısa süre önce bebeğini kaybettiği öğrenildi. Haberi alınca hastaneye gelen Erdal İ.'nin yakınları sinir krizi geçirdi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.