Haberler Yaşam Haberleri Ankara'da otomobil şarampole yuvarlandı, hamile kadın hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 18.6.2022 20:59

Ankara'da otomobil şarampole yuvarlandı, hamile kadın hayatını kaybetti

İHA
Ankara’da otomobil şarampole yuvarlandı, hamile kadın hayatını kaybetti

Ankara’da kontrolden çıkan çıkan otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 7 aylık hamile bir kadın hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Ankara Niğde otoyolu Harmandalı gişeler çıkışında meydana geldi. Henüz sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 46 ABT 247 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Taklalar atarak şarampole yuvarlanan otomobil içerisindeki 7 aylık hamile Şule İ. olay yerinde hayatını kaybetti. Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri hayatını kaybeden Şule İ'nin 7 aylık bebeğinin de hayatını kaybettiğini tespit etti.
Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

EN ÇOK OKUNANLAR

TYT soruları ve cevapları 2022 yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? YKS ÖSYM ile 2022 TYT soruları ve cevapları ile Matematik, Türkçe, Coğrafya, Tarih, Fizik, Kimya, Biyoloji, Felsefe soru-cevap
YKS ne zaman 2022? AYT saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor ve kaç dakika sürecek? ÖSYM kılavuzu ile yanıtlar
EMEKLİ ZAMMI KESİNLEŞİYOR! SSK ve BAĞKUR en düşük ve en yüksek emekli maaşı 2022 belli oldu! Emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak? Son dakika haberi!
SON DAKİKA: Asgari ücret ve memur için 'Fark' emekliye zam! Yeni zam oranı yüzde 41'i aştı: Enflasyon farkı, Temmuz zammı ile emekli ve memur maaşı hesabı netleşti
Elon Musk'ın İstanbul fethi ve 1453 mesajının ardında ne var? Erhan Afyoncu o gerçeği açıkladı!
EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: Sabah.com.tr yeni maaşları hesapladı! SSK ve Bağkur en yüksek en düşük emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?
CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ndan skandal paylaşım: Sosyal medyadan tepki yağdı! "Bunlar bu ülkeye düşman"
YKS GÖZETMEN ÜCRETİ NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE YATACAK? 2022 ÖSYM sınav görevli ücretleri bu sene ne kadar, TYT AYT sınav gözetmen ücretleri kaç TL?
SON DAKİKA: Haziran ayı enflasyon beklentisi ve tahmini açıklandı! Merkez Bankası enflasyon beklenti anketi sonuçlandı
SON DAKİKA: Eşinin Zelenski ile ilgili sözleri ağızları açık bıraktı: Bana söylemeyi unutmuş, televizyondan öğrendim...
ARKADAŞINA GÖNDER
Ankara'da otomobil şarampole yuvarlandı, hamile kadın hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA