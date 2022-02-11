Ankara’da otomobilin çarptığı motokurye hayatını kaybetti

Tedaviye alınan yaralılardan Ahmet Rüştü Bayar, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsünün ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken sürücü İbrahim C. gözaltına alındı.