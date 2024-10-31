Ankara’da pazardan dönen çift kaza yaptı

Kaza, öğlen saatlerinde Ankara'nın Çankırı ilçesinde meydana geldi. Pazar alışverişinden dönen karı koca çift Çankırı İlçesine bağlı Şabanözü yolunda kaza yaptı. İddiaya göre Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan çift itfaiye ekiplerinin yardımı ile kurtarıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.