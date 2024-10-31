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Giriş Tarihi: 31.10.2024 13:58 Son Güncelleme: 31.10.2024 14:21

Ankara’da pazardan dönen çift kaza yaptı

Ankara’da kontrolden çıkan araç şarampole devrildi. Yaşanan trafik kazasında araçta bulunan karı- koca çift yaralandı.

Kerim CENGİL Kerim CENGİL
Ankara’da pazardan dönen çift kaza yaptı

Kaza, öğlen saatlerinde Ankara'nın Çankırı ilçesinde meydana geldi. Pazar alışverişinden dönen karı koca çift Çankırı İlçesine bağlı Şabanözü yolunda kaza yaptı. İddiaya göre Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan çift itfaiye ekiplerinin yardımı ile kurtarıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Ankara’da pazardan dönen çift kaza yaptı
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