Ankara'da sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan Tunahan Yılmaz’ın yaralanmasına ilişkin davada iki sanığa beraat

Ankara'nın Keçiören ilçesinde okula giderken sahipsiz köpeklerin saldırdığı Tunahan Yılmaz'ın ağır yaralanmasına ilişkin 2 belediye görevlisinin yargılandığı davada mahkeme karar verdi. Ankara 62. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanıklar Asena Ülkü Ünal ve Mustafa Şener ile taraf avukatları katıldı.

Sanık Asena Ülkü Ünal, "Görevimi ihmal etmedim ve en iyi şekilde görevimi yaptım. Beraat talep ediyorum." dedi. Sanık Mustafa Şener ise "Önceki savunmalarını tekrar ediyorum. Söz konusu olayda şahsıma gelen hiçbir ihbar yoktur. İddiaları reddediyorum." ifadesinde bulundu.

Müşteki avukatı Aslıhan Ergün mahkemeden sanıkların indirim maddeleri uygulanmadan cezalandırılmalarını talep etti. Sanık avukatları, müvekkillerinin suçsuz olduğunu, dosyada müvekkillerinin aleyhine somut bir delil bulunmadığını belirterek beraatlerine karar verilmesi gerektiğini ifade ederek savunma yaptı.

MAHKEME BERAAT KARARI VERDİ

Kararını açıklayan mahkeme, sanıklar Asena Ülkü Ünal ve Mustafa Şener hakkında 'ihmali davranışlarla görevi kötüye kullanmak' suçunun işlediğine dair kesin delil bulunmaması sebebiyle beraatlarına hükmetti.

" ÇOCUK İÇİN VERİLECEK BU MİKTAR BİZİ FAKİRLEŞTİRİR, ONU ZENGİNLEŞTİRİR"

Avukat Aslıhan Ergün, karardan sonra basın mensuplarına yaptığı basın açıklamasında, Cumhuriyet savcısının sanıkların cezalandırılmasına dair mütalaada bulunduğunu ifade ederek, "Maalesef köpekler çocukları parçaladığı için kimse cezalandırılmadı." dedi. Ergün, dosyayı istinaf mahkemesine taşıyacaklarını ve davanın peşini bırakmayacağını belirtti. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin, Tunahan için verilecek maddi tazminat davasında bu paranın israf olarak değerlendirildiğini yönünde düşünen Ergün, "Manevi olarak açtığımız 10 milyonluk tazminat davamız devam ediyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi dedi ki bu çocuk için verilecek bu miktar, bizi fakirleştirir onu zenginleştirir. Çünkü Tunahan fakir bizim ona vereceğimiz para israftır. ABB'nin konserlere ve köpeklere milyonlarca lira para harcadığını biliyoruz ama kendi ihmalleri nedeniyle oluşmuş bir olayda bu parayı israf olarak gördü." ifadesinde bulundu.

"HAYVANLAR SÖZ KONUSU OLUNCA ÇOCUKLAR BİZİM İÇİN ÖNEMLİ DEĞİL"

Ergün, başıboş köpeklerle ilgili hala sokaklarda sorun yaşandığını, Büyükşehir Belediyesi tarafından hala buna bir çözüm bulunmadığına değinerek, "Hayvanlar söz konusu olunca, bu çocuklar bizim için önemli değil diyorlar. Saldırgan köpeklerin sokakta yaşaması için çabalıyorlar. Bir çocuğun tırnağına milyon tane köpek feda edilir. Ülkemizde başıboş köpeklerin çocuklara saldırdığı bir davada çocuğun kurur oranına bakın diyorlar. Peki kim bunların suçlusu? Kim yargılanacak? Buna bir çözüm bulmamız lazım" açıklamasında bulundu. Avukat Ergün, karara itiraz edeceklerini, suçluların hak ettiği cezayı alması için mücadelesinden vazgeçmeyeceğini ve dosyayı istinafa taşıyacağını bildirdi.