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Giriş Tarihi: 16.12.2021 22:56

Ankara’da sahte içkiden bir kişi öldü

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Ankara’da sahte içkiden bir kişi öldü

Ankara'da metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle 1 kişi hayatını kaybederken sahte içki üretip sattığı iddiasıyla gözaltına alınan R.E. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ankara'nın Kahramankazan İlçesi'nde alkol kullandıktan sonra rahatsızlanan 3 kişi, geçen hafta sonu Kahramankazan Hamdi Eriş Devlet Hastanesine müracaat etti. Yapılan müdahalenin ardından Ankara Şehir Hastanesine sevk edilen 3 kişiden E.T, hayatını kaybetti. E.T'nin cenazesi toprağa verildi. Bir kişi tedavisinin ardından taburcu edilirken, diğerinin tedavisinin devam ettiği belirtildi.

1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İlçe emniyet müdürlüğü ekipleri, sahte içki üretip sattığı iddiasıyla R.E'yi gözaltına aldı. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

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Ankara’da sahte içkiden bir kişi öldü
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