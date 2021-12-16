Ankara’da sahte içkiden bir kişi öldü

Ankara'nın Kahramankazan İlçesinde alkol kullandıktan sonra rahatsızlanan 3 kişi, geçen hafta sonu Kahramankazan Hamdi Eriş Devlet Hastanesi'ne müracaat etti. Yapılan müdahalenin ardından Ankara Şehir Hastanesine sevk edilen 3 kişiden E.T, hayatını kaybetti. E.T'nin cenazesi toprağa verildi. Bir kişi tedavisinin ardından taburcu edilirken, diğerinin tedavisinin devam ettiği belirtildi.
İlçe emniyet müdürlüğü ekipleri, sahte içki üretip sattığı iddiasıyla R.E'yi gözaltına aldı. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.