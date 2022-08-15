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Giriş Tarihi: 15.8.2022 17:50 Son Güncelleme: 15.8.2022 18:45

Ankara'da şiddetli yağış etkili oldu

Ankara'da şiddetli yağış etkili oldu. Fırtına ve sağanak nedeniyle ağaçlar devrildiği ve sürücülerin yollarda kaldığı gözlendi. Vatandaşlar, metro istasyonları ve duraklara sığındı.

TOLGA ÖZLÜ TOLGA ÖZLÜ
Ankara’da şiddetli yağış etkili oldu

Ankara'da şiddetli yağış etkili oldu. Fırtına ve sağanak nedeniyle ağaçlar devrildiği ve sürücülerin yollarda kaldığı gözlendi. Vatandaşlar, metro istasyonları ve duraklara sığındı.

Ankara Valiliği 14 Ağustos'ta yaptığı açıklamada; 15 Ağustos Pazartesi günü Ankara'nın kuzey ve batı ilçelerinde kuvvetli yağış beklendiğini açıklamıştı.

Açıklamada; "15 Ağustos Pazartesi günü ilk saatlerden itibaren görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Ankara'nın kuzey ve batı ilçelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denilmişti.

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Ankara'da şiddetli yağış etkili oldu
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