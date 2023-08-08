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Giriş Tarihi: 8.8.2023 09:02

Ankara'da silah operasyonu; 5 adet tabanca ele geçirildi

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığı ve Etimesgut İlçe Jandarma Komutanlığı'nın ortak düzenlediği operasyonda 5 adet tabanca ele geçirildi. A.K. isimli şüpheli gözaltına alındı.

DHA
Ankara’da silah operasyonu; 5 adet tabanca ele geçirildi

Ankara'nın Etimesgut ilçesine bağlı Yapracık Mahallesi'nde, dün saat 18.30'da, silah satışı yapılacağı istihbaratı üzerine Ankara İl Jandarma Komutanlığı ve Etimesgut İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ortak operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda A. K. isimli kişinin üstünde ve çantasında; 3 adet 9 mm çapında, 2 adet de 7.65 mm çapında olmak üzere toplamda 5 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 5 adet tabanca şarjörü ile çok sayıda fişek ele geçirildi. Şüpheli ekiplerce gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Ankara'da silah operasyonu; 5 adet tabanca ele geçirildi
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