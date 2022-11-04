Ankara’da silah ve uyuşturucu ticareti yapan örgüt çökertildi! Taksici esnafını canından bezdirmişlerdi...

TAKSİCİ ESANIFA ÇÖKMEYE ÇALIŞTILAR

Ankara Altındağ İlçesi'nde bulunan bir taksi durağına gelen Ü.Ş.'nin liderliğindeki suç örgütü, taksi şoförlerini tehdit ederek haraç istediği ortaya çıktı. Suç örgütü ayrıca haraç vermeyi kabul etmeyen taksicilerin çalışmasını engellerken durağı kalabalık gruplarla basarak zarar verdiği belirlendi. Örgüt finansal kaynağını ise; il dışından getirdikleri ruhsatsız silah ve uyuşturucu satışından temin ettikleri tespit edildi.