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Giriş Tarihi: 16.6.2023 02:09

Ankara'da silahla vurulan kadın avukat hayatını kaybetti

Ankara'da silahla vurulan 24 yaşındaki kadın avukat Belen Nesil Coşğun yaşamını yitirdi. Polis, olayın ardından Coşğun'un erkek arkadaşı Muhammet B'yi gözaltına aldı. Emniyette ifade işlemleri süren zanlının başka bir ilde otel işlettiği, evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi

AA
Ankara’da silahla vurulan kadın avukat hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, Çankaya İlçesi Pak Sokak'ta bulunan bir rezidanstan Kadın Destek Uygulamasına (KADES) gelen çağrıyı değerlendiren güvenlik güçleri, olay yerine polis ekibi sevk etti.

Bu sırada söz konusu adresten 112'yi telefonla arayan bir kişi, kız arkadaşının silahla intihar ettiğini bildirdi.

Olay yerine sevk edilen polis ekibi, 24 yaşındaki Belen Nesil Coşğun'u asansör kapısı önünde yerde yatar halde buldu. Ankara Barosuna kayıtlı avukat Coşğun'un göğüs bölgesinin sol altından silahla vurulduğu belirlendi. Bu sırada olay yerine gelen 112 ekipleri, kadına kalp masajı uyguladı. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan kadın, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İhbarın geldiği evde yapılan incelemede, yatak odasında kan izleri tespit edildi. Olayda kullanılan silah da yorganın arasında bulundu.

Polis, olayın ardından Coşğun'un erkek arkadaşı Muhammet B'yi gözaltına aldı. Ankara Emniyet Müdürlüğüne götürülen zanlı ifadesinde, olayın intihar olduğunu öne sürdü. Yaklaşık bir aydır söz konusu evde kaldıklarını belirten Muhammet B, banyoda bulunduğu sırada odadan silah sesi geldiğini, yatakta yaralı gördüğü kız arkadaşını kucağına alıp asansörün önüne kadar getirdiğini ve 112 ekiplerine haber verdiğini söyledi.

Emniyette ifade işlemleri süren zanlının başka bir ilde otel işlettiği, evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi.

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Ankara'da silahla vurulan kadın avukat hayatını kaybetti
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