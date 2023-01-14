Haberler Yaşam Haberleri Ankara'da silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
Giriş Tarihi: 14.1.2023 19:29 Son Güncelleme: 14.1.2023 19:29

Ankara'da silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

AA
Ankara’da silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Alınan bilgiye göre, Basınevleri Mahallesi'nde Aslan T. ile Yakup Koçak arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Aslan T, Yakup Koçak'a silahla ateş açtı. O sırada yanlarında bulunan A.K. de Aslan T'ye silahla ateş etti.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Yakup Koçak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan A.K ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

ŞÜPHELİ YARALI OLARAK YAKALANDI

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışma sonucu Aslan T. hafif yaralı olarak yakalandı.

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Ankara'da silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
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