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Giriş Tarihi: 18.11.2021 19:54

Ankara'da silahlı saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti

Ankara’da silahlı saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir kişi, aralarında husumet bulunan şahsın silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ankara'daki olay, saat 18.00 sıralarında Ankara'nın Altındağ ilçesine bağlı Hacettepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ş.G. isimli şahıs, aralarından alacak verecek meselesi yüzünden husumet bulunan O.Ö. isimli şahsın silahlı saldırısına uğradı.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. 112 Acil Servis ekipleri Ş.G'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, şahsın cansız bedeni Keçiören Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

ZANLININ YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Ş.G'nin alacak verecek yüzünden husumetli olduğu iddia edilen O.Ö. tarafından öldürüldüğünü tespit eden İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

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Ankara'da silahlı saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti
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