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Giriş Tarihi: 25.7.2023 03:52

Ankara'da silahlı saldırı: 2 ağır yaralı

Ankara'nın Mamak ilçesinde kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğrayan Elvan D. ve Sinan D. ağır yaralandı

DHA
Ankara’da silahlı saldırı: 2 ağır yaralı

Olay, gece saatlerinde Ankara'nın Mamak ilçesindeki Galip Kuşçuoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Akraba oldukları öğrenilen Elvan D. ve Sinan D., kimliği henüz belirlemeyen bir kişinin silahlı saldırısı sonucu ağır yaralandı.

Silah sesleri üzerine olay yerine gelen mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan Elvan D.'nin göğüs bölgesinden, Sinan D.'nin ise karnından yaralandığı belirlendi. Tedaviye alınan iki yaralının da hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olay yerinden kaçan zanlının yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

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Ankara'da silahlı saldırı: 2 ağır yaralı
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