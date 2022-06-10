Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin her türlü suç örgütü ile kapsamlı şekilde mücadelesine aralıksız devam ediyor. Organize polisi, iki farklı suç örgütün kaçak tütün ve silah ticareti yaptığını belirledi. Ankara'ya yasadışı yollarla getirdikleri kaçak tütünleri depolara indiren suç örgütleri, farklı adreslerde kiraladıkları ev ve iş yerlerinde yevmiye ile çalıştırdıkları kişilere otomatik sigara sarma makineleri ile makarona basil sigara hale getirdikleri ortaya çıktı.

Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, liderliğini F.Ş.' nin yaptığı, yöneticiliğini N.T. ve B.B.F. isimli kişilerin aralarından bulunduğu 23 şüpheliye yönelik Ankara merkezli Ağrı, Batman ve İzmir'de eş zamanlı düzenlenen operasyonda 19 kişi gözaltına alındı.

1 YILDA 30 MİLYON TL KAZANDILAR

Şüphelilerin ev, işyeri ve araçlarında yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 1 milyon TL olan; şüphelilerin bandrolsüz sigara yapımında kullandığı 3 adet elektrikli sigara sarma makinesi, 1.5 ton kıyılmış sigara tütünü, 152 bin 500 adet bandrolsüz boş makaron, 37 bin 760 adet satışa hazır doldurulmuş makaron, 30 bin adet sahte bandrol, 1 kalesnikof tüfek, 5 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi. Şüphelilerin bu kaçakçilik yöntemleriyle yıllık 30 milyon TL kazanç elde ettiği öğrenildi.













Ankara’da “Şimşek” operasyonu: Suç örgütleri tek tek yok ediliyor | Video