Ankara’da suç örgütüne darbe... Yağma ve uyuşturucu satan örgüt çökertildi

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerinin suç örgütleri ile mücadele kapsamında; Altındağ İlçesinde "Yağma, Uyuşturucu İmal ve Ticareti" suçlarına yönelik yürüttükleri titiz çalışmalar neticesinde; 4 ayrı yağma suçu ve 9 ayrı uyuşturucu madde ticareti suçundan 7 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan aramalarda 35.72 gram eroin, 1.15 gram kokain maddesi, 9.1 gram metamfetamin, 4 gram esrar, 5 adet uyarıcı hap, 2 adet uyuşturucu madde kullamında kullanılan PAYP ve 1 tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 7 şüpheli yapılan işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.



SORUŞTURMA DERİNLEŞTİRİLDİ

Soruşturmayı derinleştiren Gasp Büro Amirliği ekipleri, diğer şüphelilerin de yakalanması için Karapürçek bölgesinde 12 adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenledi. Operasyon sonucunda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarında 3 av tüfeği, 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gerekli adli işlemlerin tamamlanmasının ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden M. E., İ.A., Ö.K. ve T.C. tutuklanarak cezaevine gönderildi.