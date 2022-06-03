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Giriş Tarihi: 3.6.2022 14:07

Ankara'da suç ve suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik operasyon: 183 gözaltı

AA
Ankara’da suç ve suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik operasyon: 183 gözaltı

Ankara İl Jandarma Komutanlığı'nın suç ve suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürdüğü çalışmalar kapsamında, aranan 183 şüpheli yakalandı.

Ekiplerin 25 Mayıs-1 Haziran'da suç ve suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürdüğü çalışmalar kapsamında, yol kontrol noktaları ve devriye faaliyetlerinde çeşitli suçlardan aranan 183 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.

8 İNTERNET SİTESİNE ERİŞİM ENGELLENDİ

Ekipler 1-31 Mayıs'ta sanal devriye faaliyetleri kapsamında da 2 bin 355 sosyal medya/URL adresinde inceleme ve araştırma gerçekleştirdi. Çalışmada, yasa dışı bahis oynanmasına imkan sağladığı belirlenen 244, müstehcen ve fuhuş içerikli paylaşım yapan 113 internet sitesi Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna, "oltalama" metoduyla dolandırıcılık faaliyetinde bulunan 8 internet sitesi ise Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezine bildirilerek, bunlara erişim engellendi.

8 HIRSIZLIK OLAYI AYDINLATILDI

Jandarma Suç Araştırma Timlerince 25 Mayıs-1 Haziran'da yapılan çalışmada ise Çankaya, Çubuk, Mamak, Polatlı ve Yenimahalle ilçelerindeki 8 farklı hırsızlık olayı aydınlatıldı. Olaylarla ilgili gözaltına alınan 16 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Öte yandan, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bala ilçesi Abazlı Mahallesi'nde T.Y'nin kaçak alkol üretimi yaptığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Operasyonda, 96 bidonda 839 litre sahte alkol, 268 boş bidon, 300 litrelik boş varil ile 1 hassas terazi ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli işlemlere başlandı.

UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE: 6 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Uyuşturucu imalatı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında da 27-31 Mayıs'ta Polatlı'da 2, Mamak'ta ise 1 operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonlarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, uyuşturucu içiminde kullanılan 7 aparat ile ruhsatsız av tüfeği ve kesici alet bulundu. Olaylarla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı.

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Ankara'da suç ve suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik operasyon: 183 gözaltı
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